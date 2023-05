10.05.2023 07:00 Wetterau: Mann springt vor fahrende Autos und attackiert Autofahrerin

In der Wetterau-Gemeinde Ranstadt nordwestlich von Büdingen randalierte am Samstag ein Mann, sprang vor fahrende Autos und griff dann eine Autofahrerin an.

Von Florian Gürtler

Büdingen/Ranstadt - Ein Mann rastete aus, sprang vor vorbeifahrende Autos, trat nach diesen und griff dann eine Autofahrerin an: Nach dem rätselhaften Vorfall in der Wetterau-Gemeinde Ranstadt nordwestlich von Büdingen sucht die Polizei Zeugen. Die Polizei in der Wetterau sucht nach einem Mann, der in Ranstadt mehrere Autos und eine Autofahrerin attackierte. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Zu der Attacke gegen die Autos und die Frau kam es bereits am zurückliegenden Samstag, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen nun mitteilte. Demnach randalierte ein ungepflegt wirkender Mann zur Nachmittagszeit in der Haupt- sowie in der Bahnhofstraße. Er sei vor "mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge gesprungen" und habe gegen diese getreten. "Zudem soll er einer 51-jährigen Autofahrerin mit der flachen Hand in ihr Gesicht geschlagen haben", berichtete ein Sprecher. Polizeimeldungen Mysteriöse Drohung: Großeinsatz der Polizei an Schule im Norden! Danach floh der Täter. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten und bittet hierfür die Bevölkerung um Mithilfe. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

ungefähr 180 Zentimeter groß

dunkle Haare und dunkler Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem hellblauen T-Shirt und einer dunklen Hose. Die zuständige Polizei in Büdingen hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0604296480 bei den Beamten melden.

