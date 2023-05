10.05.2023 18:00 Reizgas in Schule versprüht: Großeinsatz mit Hubschrauber in Schwäbisch Hall!

Am heutigen Mittwochmorgen gab es einen Großeinsatz in Schwäbisch Hall. In einer Schule wurde Reizgas versprüht, Lehrer sowie Schüler hatten Atemwegsprobleme.

Schwäbisch Hall - Nachdem mehrere Lehrer und Schüler über Husten und Atemwegsprobleme geklagt hatten, sind in Schwäbisch Hall rund 100 leicht verletzte Menschen an einer Schule untersucht worden. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei mussten am heutigen Mittwoch zu einer Schule in Schwäbisch Hall ausrücken. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Etwa 20 von ihnen mussten am heutigen Mittwochmorgen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die anderen wurden vor Ort behandelt. Zunächst war befürchtet worden, in der Schule sei Gas ausgetreten. Die Feuerwehr untersuchte die Räume und Heizkörper - laut Polizei wurden aber "keine gefährlichen Gase festgestellt". Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben nach mit Dutzenden Fahrzeugen vor Ort, auch drei Hubschrauber wurden eingesetzt. Laut Polizei wurde "mit großer Wahrscheinlichkeit Reizgas in dem Gebäude versprüht". Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

