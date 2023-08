Rentner will sich im Autohaus umschauen - dann muss er die Polizei rufen!

Northeim - Am Samstagmorgen wollte sich ein 71-jähriger Rentner nur ein paar BMW anschauen, als er plötzlich im Autohaus eingeschlossen wurde.

Ein 71-Jähriger wurde am Samstag in einem Autohaus eingesperrt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 8.30 Uhr wollte sich der Senior, außerhalb der regulären Öffnungszeiten, bei einem BMW-Händler in der Hirschbergerstraße in Northeim (Niedersachsen) umsehen.

Da die Eingangstür nicht verschlossen war, schlüpfte der 71-Jährige in die Verkaufsräume, teilte die Polizei Northeim mit.

Als er das Gebäude dann aber wieder verlassen wollte, musste er zu seinem Bedauern feststellen, dass die unverschlossene Tür innen keinen Knauf besaß.

Was ein entspannter Bummelsamstag werden sollte, führte dazu, dass der Senior in den Verkaufsräumen eingesperrt war. Er fand ein funktionierendes Telefon in dem Geschäft und rief daraufhin die Polizei, die ihn aus seiner misslichen Lage befreite.