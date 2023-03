Rentner errichtet Straßensperre und geht mit Kettensäge auf Polizei los

Schleiz - Ein 70-Jähriger ist am Mittwoch in Schleiz ( Saale-Orla-Kreis ) auf die Barrikaden gegangen. Die Polizei musste anrücken.

Der Rentner hat sich mit seinem Verhalten gegenüber der Polizei eine Menge Ärger eingehandelt. (Symbolfoto) © 123rf/romanzaiets

Wie die Beamten in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung erklärten, war der Rentner bereits in der Vergangenheit mehrmals negativ aufgefallen, weil er Barrikaden bzw. eigens kreierte Straßensperrungen im Bereich des Ziegeleiwegs in Schleiz aufgebaut hatte.

Am Mittwoch war es dann wieder so weit und der 70-Jährige errichtete mit Stangen, Holzpaletten sowie seinem Auto eine Sperre.

Als sich ein Abschleppunternehmen um die Beseitigung des Fahrzeuges kümmerte, lief der Senior mit einer in Betrieb befindlichen Kettensäge auf die eingesetzten Beamten zu und schwenkte diese in bedrohlicher Art und Weise.

Die Einsatzkräfte drohten daraufhin an, von ihrer Schusswaffe gebrauchen zu machen. Dieser Umstand schreckte den 70-Jährigen offenbar ab und er flüchtete in sein Haus. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung setzte sich der Mann zur Wehr und verletzte einen Polizisten leicht.

Der Rentner wurde danach in Begleitung der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.