14.11.2023 12:30 948 Rettungseinsatz in Plauen: Person fällt in Stadtpark-Teich

In Plauen (Vogtland) fiel am heutigen Dienstagmittag eine Person in den Stadtpark-Teich.

Von Fabian Windrich

Plauen - In Plauen (Vogtland) kam es am heutigen Dienstagmittag zu einem Rettungseinsatz. Eine Person fiel in Plauen (Vogtland) in den Stadtpark-Teich. Rettungs- und Polizeikräfte rückten an. © Igor Pastierovic Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, fiel eine Person gegen 11.30 Uhr in den Stadtpark-Teich. Schnell rückten Rettungskräfte an und kümmerten sich um die Person. Wie schwer diese verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch wie es dazu kam, ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Igor Pastierovic