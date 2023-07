Rücksichtslose Flucht vor Polizei: Schleuser rammt Streifenwagen

In Steinhöring im oberbayerischen Landkreis Ebersberg geriet der Autofahrer in eine Sackgasse und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Im Wagen befanden sich sieben Menschen, die zerstückelten Reisepässe konnten ihnen im Anschluss zugeordnet werden.

Polizisten wollten das Auto am Dienstag gegen 13.40 Uhr kontrollieren, kurz nachdem es bei der Anschlussstelle Altötting abgefahren war, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die die Fluchtfahrt beobachtet haben. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere Streifen, eine Diensthundeführerin und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem flüchtigen Albaner. Wenig später konnte der Diensthund den 23-Jährigen ausfindig machen. Dabei erlitt dieser leichte Bisswunden am Arm und am Bauch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Beamten, die von dem Mann gerammt worden waren, erlitten durch den Unfall leichte Schleudertraumata. Die restlichen Insassen des Fluchtfahrzeugs blieben unverletzt.

Gegen den 23-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern unter einer das Leben gefährdenden Behandlung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die sieben Geschleusten wurden vorläufig festgenommen.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die sich am 25. Juli 2023 zwischen 13.40 und 13.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Altötting und der Ortschaft Winhöring im Bereich Mühldorfer Straße und Sonnen-/Steinhöringer Straße und Trenbeckstraße aufgehalten haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0865477060 oder per E-Mail anbpoli.freilassing@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Freilassing zu melden.