Säugling liegt unterkühlt in Vorgarten: Wurde er zum Sterben ausgesetzt?

Monheim am Rhein – Eine Frau (52) hat in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) eine alarmierende Entdeckung gemacht: Im Vorgarten eines Einfamilienhauses lag ein unterkühltes, erst wenige Stunden altes Baby .

Das unterkühlte Baby wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Die 52-Jährige hatte am gestrigen Sonntag gegen 9.15 Uhr an der Poststraße auffällige Geräusche gehört und nach dem Rechten gesehen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Dabei fand sie versteckt unter einem Fenster im Vorgarten liegend ein neugeborenes Mädchen.

Die Frau handelte geistesgegenwärtig: Sie alarmierte die Polizei und lief zurück nach Hause, um den unterkühlten Säugling zu versorgen. Rettungskräfte brachten das Baby anschließend in eine Klinik.

Von der Mutter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei appelliert an sie, sich umgehend zu melden. So besteht nach Angaben der Ermittler der Verdacht, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Zudem halten es die Beamten für möglich, dass die Mutter ihre Schwangerschaft verheimlicht oder sogar verdrängt hat. Auch Familie, Freunde und Bekannte der Frau werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.