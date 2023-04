02.04.2023 11:47 Schnapsdrossel wütet in Restaurant: Polizei muss 56-Jährige rauswerfen

In einem Restaurant in der Hallenser Innenstadt sorgte am Samstag eine Frau so sehr für Ärger, dass sogar die Polizei eingreifen musste.

Von Eric Mittmann

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle war am Samstagnachmittag in einem Restaurant in der Innenstadt gefordert. Weil die Unruhestifterin das Lokal nicht verlassen wollte, musste schließlich die Polizei einschreiten. (Symbolbild) © lukassek/123RF Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, hatte dort eine 56-Jährige für Ärger gesorgt. Die Frau war stark alkoholisiert, verwickelte Gäste in Gespräche. "Sie verhielt sich unangemessen", erklärte Polizeisprecher Alexander Junghans gegenüber TAG24. Forderungen, das Lokal zu verlassen, kam die Schnapsdrossel nicht nach, weshalb schließlich die Polizei hinzugerufen wurde. Polizeimeldungen Verfolgungsjagd in Wolfsburg: Autofahrer hat der Polizei etwas zu verbergen Die Beamten brachten die Frau daraufhin aus dem Restaurant. Anschließend wurde ihr ein Hausverbot für das Lokal ausgesprochen. Dieses wurde so übermittelt, dass auch sie es verstand.

