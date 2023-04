Schockfund im Keller: Anwohner entdeckt Frauenleiche

Kiel - Die Polizei bittet im Fall des gewaltsamen Todes einer Frau in Kiel um Zeugenhinweise.

In Kiel kam es am Freitag zu einem tödlichen Verbrechen. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Ein Anwohner entdeckte am Freitag gegen 17.50 eine leblose Person im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Asmusstraße und rief den Notarzt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mitteilten.

Während des laufenden Rettungseinsatzes kam es zu einem Suizidversuch. Ein 33 Jahre alter Bewohner des Hauses wollte sich das Leben nehmen. Er befinde sich in einer Klinik, zu seinem Zustand gab es keine Angaben.

Bei der Toten handelte es sich um eine 45-Jährige, die nicht aus Kiel stammte. Weitere Details zur Tat machten die Ermittler nicht. Weitere Informationen soll es frühestens nach dem Wochenende geben.



Derzeit sei laut Ermittlern unklar, ob der 33-Jährige mit dem gewaltsamen Tod der 45-Jährigen in Zusammenhang stehe.



Um das tödliche Verbrechen aufzuklären, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dafür ist die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-160 3333 erreichbar.