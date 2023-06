Schockierender Fund nach Vermisstenanzeige: Polizei entdeckt drei Tote in Wohnhaus

St. Peter am Kammersberg (Österreich) - Polizisten machten die schreckliche Entdeckung: Nach einer Vermisstenanzeige fanden die Einsatzkräfte am gestrigen späten Dienstagabend in einem abgelegenen Wohngebäude innerhalb der Gemeinde St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau, Österreich) drei Leichen.