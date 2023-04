Schreckliche Entdeckung in Rostocker Wohnung: Polizei findet zwei Leichen

Rostock - In einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Lichtenhagen ( Mecklenburg-Vorpommern ) wurden am Freitag die Leichen von zwei Männern gefunden.

In dem Mehrfamilienhaus an der Schleswiger Straße machte die Polizei die schreckliche Entdeckung. © Stefan Tretropp

Die Hintergründe sind laut Polizei noch völlig unklar. Die Beamten seien durch Hinweise aus der Nachbarschaft auf die betroffene Wohnung aufmerksam gemacht worden.

Demnach habe das Licht in der Wohnung seit längerer Zeit gebrannt und der Briefkasten sei lange nicht geleert worden. Es sei zu vermuten, dass die Toten bereits seit Monaten in der Wohnung gelegen hatten.

Am Freitagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr schließlich in der Schleswiger Straße an, um die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Dann machten sie die schreckliche Entdeckung.

Die Identität der Toten ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Auch die Todesumstände sind bislang unklar. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Straftat, so eine Sprecherin der Polizei.