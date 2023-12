Schrecklicher Fund in Bonn: Mann liegt tot in Hotel - Notarzt kann nichts mehr für ihn tun

Bonn - In einem Hotel in Bonn ist am Mittwoch ein lebloser Mann entdeckt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. © Vincent Kempf

Wie Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war der Tote am späten Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr in einer Wohnung des Hotel- und Wohngebäudes an der Westpreußenstraße im Stadtteil Tannenbusch aufgefunden worden.

Sofort sei ein Notarzt zum Ort des Geschehens alarmiert worden, dieser habe jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hieß es.

"Aufgrund der Gesamtumstände hat eine Bonner Mordkommission in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bonn sofort die Ermittlungen aufgenommen", schilderte ein Sprecher.