Schrecklicher Verdacht: Kinder sollen für den Tod von Luise (†12) verantwortlich sein!

Die Leiche der zwölfjährigen Luise wurde am Sonntag (12. März) in einem Waldstück entdeckt. © Roberto Pfeil/dpa

Nach einem Bericht der "Bild" verdichten sich vor Ort die Hinweise, dass es sich bei den Tätern um zwei minderjährige Mädchen – im Alter von 12 und 13 Jahren – handelt.

Außerdem wurde am Tatort ein Gegenstand gefunden, der sich möglicherweise einer der Tatverdächtigen zuordnen lässt. Weiter heißt es, dass es sich beim Tatwerkzeug um ein Messer handeln könnte. Dieses wurde bisher aber noch nicht gefunden.

Die Zwölfjährige war am vergangenen Samstag nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Nachhauseweg verschwunden und erst am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet nahe der Landesgrenze tot aufgefunden worden.

Nur einen Tag später bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei. Am späten Montagabend (13. März) verdichteten sich nach RTL-Informationen die Hinweise, dass die Ermittler zwei Kinder mit der grausamen Tat in Verbindung bringen.

Mindestens eines von ihnen soll von den Behörden bereits zu dem Tötungsdelikt befragt worden sein. Ein Polizeisprecher bestätigte dies am Dienstagmorgen. Es sei "ganz normal", dass man in solchen Fällen auch Gleichaltrige anhöre. Man erhoffe sich dadurch mögliche Hinweise zum Geschehen.