Schüsse in Wiesbaden: Mann stirbt nach Streit, SEK im Einsatz

Am Mittwochabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden ein Mann durch Schüsse ums Leben gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Wiesbaden - In Wiesbaden ist am Mittwochabend ein Mann erschossen worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein SEK war im Einsatz. © Keutz TV-News/Alexander Keutz Laut Polizei fielen die Schüsse gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Freudenberg-Viertel. Zuvor soll es in der betroffenen Wohnung zu einem lautstarken Streit gekommen. Daraufhin hätten Anwohner den Notruf gewählt. Polizei und Rettungskräfte fanden dann einen schwer verletzten Mann vor, der kurz darauf noch vor Ort verstarb. Auch ein SEK war im Einsatz. Schon kurze Zeit später sei der mutmaßliche Täter in unmittelbarer Nähe festgenommen worden. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Mehrfamilienhaus weiträumig ab. Bis in den frühen Morgen war die Spurensicherung vor Ort. Weitere Informationen zu der Tat und den Hintergründen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstagmorgens bekannt geben.

