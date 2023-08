Schuss auf Auto? Großeinsatz und zwei Festnahmen in Hamburg!

Hamburg - Mögliche Schüsse auf offener Straße haben am Montagabend für einen Großeinsatz der Polizei in Hamburg gesorgt.

Am Heck des Mercedes ist ein Einschussloch zu sehen. © Blaulicht-News.de

Wie eine Polizeisprecherin des Lagezentrums auf TAG24- Nachfrage erklärte, hatte ein Zeuge gegen 19 Uhr einen lauten Knall im König-Heinrich-Weg in Niendorf gehört und die Polizei alarmiert.

Anschließend sei die Person in ein Auto gestiegen und geflohen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Unter anderem waren Spezialkräfte der USE (Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen) im Einsatz.

Am Heck eines silberfarbenen Mercedes fanden die Einsatzkräfte ein Einschussloch. Ob dies mit möglichen Schüssen im Zusammenhang steht, solle laut der Sprecherin nun geklärt werden.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife im Brokkampsweg ein verdächtiges Fahrzeug anhalten. Die beiden männlichen Insassen wurden festgenommen.