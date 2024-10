Schuss nach Streit in Kölner Gaststätte: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest!

Köln - In einer Gaststätte im Kölner Stadtteil Nippes hat am Samstagabend ein 48-Jähriger mutmaßlich auf einen 35-Jährigen geschossen! Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später festnehmen.

Die Spurensicherung der Polizei untersuchte in der Nacht den Tatort im Kölner Stadtteil Nippes. © Lars Jäger

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, waren die beiden Männer in dem Lokal im Bereich der Hartwichstraße gegen 21.40 Uhr am Samstagabend in Streit geraten.

Daraufhin soll der 48-Jährige unvermittelt eine Waffe gezogen und in Richtung des 35-Jährigen einen Schuss abgegeben haben. Der wurde aber offenbar nicht getroffen und blieb unverletzt.

Kurz nach der Tat konnten die alarmierten Beamten den flüchtigen Schützen festnehmen.

Vor Ort sicherte die kriminaltechnische Untersuchung Spuren und stellte dabei unter anderem eine scharfe Pistole und ein Projektil sicher, dass in der Schuhsohle des vermeintlichen Opfers stecken geblieben war.