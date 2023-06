08.06.2023 16:33 Schutzengel in Aktion: Rentner beinahe von Zug erfasst!

Ein Rentner wurde am späten Mittwochabend beinahe von einem Zug in Blankenheim erfasst. Der Mann wurde zuvor einer Bahn in Blankenheim verwiesen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Blankenheim - Der Schutzengel eines 76-Jährigen wurde am späten Mittwochabend besonders gefordert: Er bewahrte ihn davor, von einem Zug erfasst zu werden. Keiner der Fahrgäste wurde bei der Gefahrenbremsung der Regionalbahn verletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Magdeburg befand sich ein Lokführer eines Intercity-Zuges auf der Strecke Halle/Saale in Richtung Sangerhausen, als er gegen 22.30 Uhr in einem Tunnel nahe dem Haltepunkt Blankenheim (Sachsen-Anhalt) eine Person bemerkte. Umgehend informierte er die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn, welche weitere Maßnahmen einleitete. Ein nachfolgender Zugfahrer erhielt daraufhin die Anordnung, den Tunnel langsam zu befahren. Beim Durchfahren des Tunnels erkannte auch dieser die dunkle Gestalt, welche sich im Gleisbereich befand und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Die Bahngleise wurden für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Polizeimeldungen Zerstückelte Leiche in Säcken verpackt: Mutmaßlicher Täter geschnappt! Nach Eintreffen der Landespolizei stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen 76-jährigen Mann handelte, welcher an der Haltestelle Blankenheim der Bahn verwiesen wurde. Er versuchte daraufhin, seine Weiterreise in Richtung Halle zu Fuß im Gleisbereich fortzusetzen. Im Tunnel stützte er und schaffte es nicht, sich aus eigener Kraft aufzurichten. Glücklicherweise blieb er jedoch unverletzt. Durch die einstündige Streckensperrung kam es bei drei Nahverkehrszüge zu Verspätungen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa