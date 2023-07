Kleiner Junge (2) atmet nicht mehr, dann werden zwei Polizisten zu Helden

Schweinfurt - Die völlig aufgelöste junge Mutter dachte schon, sie hätte ihren kleinen Sohn verloren. Doch zwei Polizisten retteten dem Zweijährigen in letzter Sekunde das Leben.

Am nächsten Tag hatten die beiden Polizisten dem Kleinen im Krankenhaus einen Besuch abgestattet und ihm einen Teddy mitgebracht. © Polizeipräsidium Unterfranken

Zu den dramatischen Vorgängen kam es am gestrigen Dienstagmorgen im unterfränkischen Schweinfurt. Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Mittwoch, was genau vorgefallen war.

Demnach hatten Anwohner im Stadtteil Deutschhof die 36 Jahre alte Mutter gegen 9.30 Uhr verzweifelt um Hilfe rufen hören. Als die verständigte Polizei bei der Wohnung eingetroffen war, übergab die laut dem Sprecher völlig aufgelöste Frau ihr Kind an die beiden Beamten.

Der Junge atmete da schon nicht mehr und war bereits blau angelaufen. Die Polizisten zögerten nicht und begannen sofort damit, Erste Hilfe zu leisten.

Wie der Sprecher sagte, löste sich dann ein zunächst nicht näher definierbarer "Fremdkörper" aus dem Rachenraum des Kleinen. Anschließend setzte dann auch wieder seine Atmung ein und er erholte sich langsam.

Bei dem Fremdkörper hatte es sich um ein Stück Pfannkuchen gehandelt. Seine Mutter hatte ihm diese gebacken und er sich an einem größeren Bissen verschluckt.