15.11.2023 22:00 Schwer verletzter Mann in Parkhaus entdeckt

In Nürnberg wurde ein schwer verletzter Mann in einem Parkhaus in der Altstadt entdeckt.

Von Friederike Hauer

Nürnberg - Ein schwer verletzter Mann ist in einem Nürnberger Parkhaus gefunden worden. Einsatzautos der Polizei stehen vor dem Nürnberger Parkhaus. © vifogra Er sei am Mittwochabend nahe dem Hauptmarkt in der Altstadt entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Umstände seien noch unklar. Laut Informationen der Agentur Vifogra befand sich das Opfer in einem Auto. Eine Mitarbeiterin entdeckte ihn bei einem Rundgang durch das Parkhaus und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung des Mannes wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Polizeimeldungen Fluss-Kreuzfahrtschiff mit rund 100 Passagieren fährt auf Main gegen Eisenbahnbrücke Weitere Angaben zum Hintergrund des Falles und zur Identität des Verletzten konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und sperrte die Straße am Parkhaus ab.

Titelfoto: vifogra