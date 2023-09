Sechsjähriger wird von seinen Eltern vermisst, nun ist er tot

Die Polizei ermittelt wegen Totschlags. (Symbolbild) © picture alliance / Patrick Seeger/dpa

Der Junge sei am Donnerstagabend in Pragsdorf aufgefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sein Körper weise "massiven Verletzungen" am Oberkörper auf, wie es weiter hieß. Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen Totschlags.

Zahlreiche Anwohner hatten sich an der Suche nach dem Jungen beteiligt. Dabei wurde zudem in angrenzenden Orten und an den Pragsdorfer Seen Ausschau nach ihm gehalten.

Auch ein Hubschrauber war zum Einsatz gekommen.

Die genauen Umstände des Todes sind bislang noch offen.