Seit drei Wochen vermisst: Wo ist Jessyca-Vanessa S. (13)?

Jessica-Vanessa S. aus Prohlis wird seit drei Wochen vermisst.

Die Teenagerin Jessyca-Vanessa S. verließ am 17. August die Wohnung ihrer Eltern am Jacob-Winter-Platz, teilte die Polizeidirektion Dresden am heutigen Donnerstagnachmittag mit.

Trotz der Überprüfung mehrerer möglicher Aufenthaltsorte konnte die 13-Jährige bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen um die Mithilfe bei der Suche nach Jessyca-Vanessa. Sie wird wie folgt beschrieben: