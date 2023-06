Sie lief in Richtung Autobahn: Urlauber rettet verängstigte Dackeldame

Görkwitz - Auf einem Parkplatz an der A9 bei Görkwitz (Saale-Orla-Kreis) hat ein Urlauber aus Schleswig-Holstein einen Hund gerettet.

Die verängstigte Dackeldame kam zunächst mit auf die Dienststelle der Polizei. © Thüringer Autobahnpolizeiinspektion/Montage

Wie die Polizei mitteilte, machte der Urlauber am Sonntagabend auf dem Parkplatz Himmelsreiche in Richtung München gerade Pause, als er einen Dackel entdeckte. Den Angaben nach lief der Hund in Richtung Autobahn.

Ein Glück bewahrte der Urlauber die Dackeldame vor Schlimmerem. Er nahm sie in seine Obhut und informierte die Polizei.

In der Folge brachten Beamten der Autobahnpolizei den stark verängstigten Hund mit auf die Dienststelle. Um den Verbleib des Dackels zu klären, wurde von einer Mitarbeiterin eines gemeinnützigen Tierschutzvereins die Chipnummer ausgelesen.

Da das Tier online allerdings nicht registriert war, blieben auch die ehrenamtlichen Helfer machtlos. Der Vierbeiner kam in einem Tierheim unter. "Ob der Hund entlaufen war oder ausgesetzt wurde, ist bisher nicht bekannt", teilten die Beamten mit.

Der Hund wird wie folgt beschrieben: