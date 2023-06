02.06.2023 08:55 Spektakuläre Wohnungsräumung: Plötzlich müssen Sprengmittel-Spezialisten anrücken

Bei einer Wohnungsräumung in Greußen ist ein Vermieter am Donnerstag auf eine Granate gestoßen. Sprengmittel-Spezialisten konnten am Ende Entwarnung geben.

Von Carsten Jentzsch

Greußen - Bei einer Wohnungsräumung in Greußen (Kyffhäuserkreis) herrschte am Donnerstag mit einem Mal helle Aufregung. Der Grund: Der Vermieter war auf eine Granate gestoßen! Die Sprengmittel-Spezialisten konnten am Ende Entwarnung geben. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Vermieter am Vormittag einen Koffer. Als er diesen öffnete, sah er, dass sich darin eine Granate befindet. Sprengmittel-Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden alarmiert. Die konnten jedoch Entwarnung geben. Den Angaben nach handelte es sich um eine Exerziergranate ohne Treibladung. Somit ging von dem vermeintlichen Geschoss zu keiner Zeit eine Gefahr aus - auch, wenn die Aufregung verständlicherweise groß war. Schließlich wurde die Übungsgranate sichergestellt und abtransportiert, erklärten die Beamten.

Titelfoto: 123RF/udo72