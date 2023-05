Baseballschläger, Messer und Geschirr: Streit zwischen Geschwister-Trio eskaliert

Sprötau - In Sprötau im Landkreis Sömmerda ist am Dienstag ein Streit unter Geschwistern mehrfach eskaliert.

Die Polizei musste am Dienstag zweimal an dieselbe Adresse ausrücken. Drei Geschwister waren heftig aneinandergeraten. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, mussten die Beamten zweimal ausrücken.

Am Nachmittag war ein 34-Jähriger mit seiner sechs Jahre jüngeren Schwester aneinandergeraten. Während des Streits bewarf die 28-Jährige ihren Bruder mit Geschirr, dieser griff sie daraufhin körperlich an.

Dabei wurde die junge Frau schwer verletzt. Sie musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Abend traf die Polizei erneut an derselben Anschrift ein. Diesmal war der 34-Jährige mit einer weiteren Schwester aneinandergeraten. Laut den Beamten bedrohten sich die Geschwister gegenseitig mit einem Baseballschläger und einem Messer. Verletzt wurde in diesem Fall aber niemand.