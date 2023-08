Streit eskaliert: Mann in Notwehr tödlich verletzt!

Kranenburg/Kleve - Im nordrhein-westfälischen Kranenburg an der Grenze zu den Niederlanden kam es am gestrigen Mittwoch zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern aus Polen, der tödlich endete.

Trotz Maßnahmen erster Hilfe erlag der 46-jährige Pole seinen Verletzungen - zugefügt offenbar in Notwehr. (Symbolfoto) © 123RF/andranik2018

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Kleve in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei Kranenburg bekannt gaben, ereignete sich die Auseinandersetzung zwischen zwei polnischen Männern (46 und 67) um circa 21.10 Uhr in einer Leiharbeiterunterkunft an der Alten Heerstraße.

Der 46-Jährige wandte sich blutend an Nachbarn, doch trotz Erster Hilfe der Anwohner erlag er seinen Verletzungen schließlich. Diese wurden ihm nach bisherigem Ermittlungsstand durch ein Küchenmesser zugefügt.

Der 67-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Nach seiner Vernehmung wurde e jedoch rwieder frei gelassen.