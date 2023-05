Großeinsatz in Einkaufszentrum: Messer-Attacke im Friseursalon

Nürnberg - Bei einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen in einem Einkaufszentrum in Nürnberg wurde ein Mann mit einem Messer verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei bei einer Lagebesprechung im Nürnberger Einkaufszentrum. © NEWS5 / Merzbach

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 19.30 Uhr im Einkaufszentrum am Eberhardshof.

In einem dortigen Friseursalon waren zwei Männer in Streit geraten. Den Angaben zufolge arbeiteten beide in dem Geschäft.

Bei ihrer Auseinandersetzung wurde einer der Männer durch das Messer am Oberkörper leicht verletzt. Sein Kontrahent erlitt Verletzungen an der Hand.

Die Polizei nahm beide fest, sie konnten die Polizeiwache nach der Vernehmung aber wieder verlassen.