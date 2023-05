Streit zwischen zwei Männern endet tödlich: Tatverdächtiger in U-Haft

Schallstatt - Ein 38 Jahre alter Mann kam bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Samstag ums Leben.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einer Unterkunft für Monteure in Schallstadt bei Freiburg. Gegen 21.30 Uhr soll es zwischen einem 37-Jährigen sowie 38-Jährigen zum Streit gekommen sein.

Dieser artete in eine handfeste Auseinandersetzung aus. Laut aktuellen Erkenntnissen soll der 37-Jährige hierbei mehrfach auf sein Opfer eingeschlagen haben.

Der schwer verletzte 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wenige Stunden später erlag er jedoch seinen Verletzungen.

Die Polizei konnte den Verdächtigen mit slowakischer Staatsangehörigkeit bereits am Abend aufgreifen und in Gewahrsam nehmen. Er wurde in die Untersuchungshaft überführt.