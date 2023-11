22.11.2023 13:22 Täter jagen Geldautomat in die Luft: Fluchtwagen entwischt trotz Hubschrauber-Fahndung

In Berresheim (Bad Münstereifel) haben Panzerknacker in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Laura Miemczyk

Berresheim - In der Nacht zu Mittwoch haben Panzerknacker einen Geldautomaten in Berresheim (Bad Münstereifel) in die Luft gejagt. Die Kölner Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen! Wie viel Geld die Täter bei der Sprengung des Geldautomaten in Berresheim erbeutet haben, ist noch unklar. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Laut Mitteilung der Beamten hatten die bislang unbekannten Täter in einer Bankfiliae an der Straße "Hardtbrücke" in Berresheim zugeschlagen und gegen 2.30 Uhr den dortigen Geldautomaten gesprengt. Anschließend machten sich die Panzerknacker mutmaßlich in einem hochmotorisierten Fluchtfahrzeug aus dem Staub. Die Polizei fahndete noch in der Nacht nach dem Wagen und dessen Insassen und setzte dazu auch einen Hubschrauber ein, bislang blieb die Suche jedoch ergebnislos. Polizeimeldungen Reizgas-Einsatz in Sonderschule: Polizei ermittelt drei verdächtige Teenager "Nach derzeitigem Stand ist niemand durch die Explosion in der Bankfiliale verletzt worden", erklärte ein Polizeisprecher. Das Gebäude sei nicht bewohnt gewesen. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren am Tatort. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben sei unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es. Die Beamten sind auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Hinweise zur Sprengung oder dem Fluchtwagen geben können. Die Ermittler sind entweder per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0221/2290 zu erreichen.

