23.07.2023 12:51 2.152 Teenie-Diebin wird beim Klauen erwischt und verletzt Verkäuferin!

Am Samstagabend wurde eine Jugendliche in Dresden beim Klauen erwischt und verletzte daraufhin eine Verkäuferin am Arm.

Von Malte Kurtz

Gegen 20.30 Uhr beobachteten die Mitarbeiter des Geschäfts an der August-Bebel-Straße, wie sich die 17-Jährige mehrere Produkte aus dem Regal einsteckte, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntagmittag mit. An der Kasse wurde die Tatverdächtige abgefangen und auf ihre Tat hin angesprochen. Die Jugendliche wurde daraufhin aggressiv, beleidigte die Mitarbeiter, griff einer Verkäuferin dabei an den Arm und verletzte sie leicht. Das Ladenpersonal konnte die Diebin jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten räuberischen Diebstahls.

Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa