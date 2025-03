Tote und Verletzte nach Amokfahrt: Mutmaßlicher Täter (40) kommt aus Rheinland-Pfalz

Mannheim - Amok-Fahrt in Mannheim! In der Innenstadt ist die Polizei derzeit im Großeinsatz! Zwei Menschen kamen ums Leben.

Der Fahrer des Wagens konnte laut Polizei festgenommen werden. Es handelt sich demnach um einen Deutschen, der sich aktuell verletzt in einem Krankenhaus befindet.

Der Vorfall habe sich am zentralen Paradeplatz abgespielt. Am Ort des Geschehens sollen Trümmerteile zu sehen gewesen sein.

Laut Polizeiangaben soll ein Auto in eine Menschenmenge gerast sein. Zwei Personen wurden hierbei getötet und zahlreiche Menschen verletzt.

Allerdings soll der 40-Jährige früher psychisch auffällig gewesen sein. Ursprünglich stamme der mutmaßliche Täter aus Baden-Württemberg stammt, soll aber zuletzt in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gewohnt haben.

Bei dem Mann, der in Mannheim mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast sein soll, handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen aus Rheinland-Pfalz.

Nach dem tödlichen Vorfall in Mannheim an Rosenmontag hat die Polizei Ulm ihre Präsenz verstärkt.

Zum Schutz der Bevölkerung und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wurde beziehungsweise werde die polizeiliche Präsenz vor allem bei den heute und in den nächsten Tagen stattfindenden Faschingsveranstaltungen und in Fußgängerzonen der Städte deutlich erhöht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Derzeit lägen jedoch keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenerhöhung für Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm vor. Die Polizei beurteile die Lage permanent.