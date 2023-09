11.09.2023 13:42 1.073 Tragödie in Halle: Person am Hauptbahnhof von ICE erfasst!

Am Hauptbahnhof in Halle ist am Montagmorgen eine Person von einem ICE erfasst worden. Mehrere Bahnsteige wurden gesperrt.

Von Eric Mittmann

Halle (Saale) - Ein tragischer Vorfall spielt sich seit Montagmorgen auf dem Hauptbahnhof in Halle ab. Am Hauptbahnhof in Halle ist am Montagmorgen eine Person von einem Zug erfasst worden. © Hendrik Schmidt/dpa Wie eine Sprecherin der Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde eine Person von einem einfahrenden ICE erfasst. "Der Vorfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr. Die Person wurde dabei tödlich verletzt", so die Sprecherin. Polizei und Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens. Die Bahnsteige 1 bis 7 des Hallenser Hauptbahnhofs wurden vorübergehend gesperrt. "Die Person befindet sich derzeit noch unter dem Zug und muss geborgen werden." Betroffen war demnach der ICE auf dem Weg von Berlin nach München, in dem sich zum Zeitpunkt der Tragödie zahlreiche Reisende befunden haben sollen. Wann der Zug weiterfahren kann, sei derzeit noch unklar. Auch weitere Verbindungen seien durch die Sperrungen betroffen. "Wie viele Züge Verspätung haben, lässt sich aktuell allerdings noch nicht sagen", so die Sprecherin.

