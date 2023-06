01.06.2023 18:52 Blitzer für sicheren Verkehr vor Kindergarten durch Unbekannte beschädigt

Am gestrigen Mittwochabend beschädigten Unbekannte einen stationären Blitzer in der Grimmaer Straße in Grimma, Ortsteil Beiersdorf.

Von Emily Mittmann

Grimma - Am gestrigen Mittwochabend beschädigten Unbekannte einen erst kürzlich vor einem Kindergarten aufgestellten Blitzer im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf. Erst vor Kurzem stellte die Stadt Grimma den Blitzer vor dem Kindergarten "Schmetterling" auf. © Sören Müller Der Blitzer sollte die Autofahrer vor dem Kindergarten "Schmetterling" dazu bewegen, sich in der Dreißigerzone an das Tempolimit zu halten, um so den Kindern mehr Sicherheit zu bieten.

Leider konnte er bisher noch keinen der Sünder erfassen. Nach Angaben der Polizei beschädigten Unbekannte am gestrigen Mittwochabend gegen 20 Uhr vier Panzerglasscheiben der Anlage. Polizeimeldungen Katzenbaby reist 40 Kilometer im Motorraum mit, dann kommt es zum Happy End Zwar seien die Scheiben nicht zerbrochen, doch verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag blieb seine eigentliche Funktion - zu blitzen - dennoch intakt. Durch die Zerstörung der Scheiben verursachten die Täter einen Sachschaden von circa 2000 Euro. © Sören Müller "Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel aufgenommen", so Polizeisprecherin Josephin Heilmann.

Titelfoto: Sören Müller