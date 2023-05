Unbekannte kapern Baustellenkran und verursachen großen Schaden

Bad Liebenstein - Erheblichen Sachschaden haben bislang unbekannte Täter in Steinbach (Wartburgkreis) angerichtet.

Bei dem Einsatz des Krans wurde das Baugerüst stark beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/begemot_30

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde in der Nacht auf Freitag im Schleifkotengrund ein Gebäude, das derzeit saniert wird, unbefugt betreten und teilweise verwüstet. Den Angaben nach entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Dabei kam auch ein Baukran zum Einsatz. Zuvor wurde die Fernbedienung hierfür entwendet. "Ohne jedes Geschick" wurde der Kran ausprobiert, teilten die Beamten mit. Das Baugerüst um das Gebäude ist dabei erheblich beschädigt worden.

Obendrein wurden Kartuschen mit Bauschaum gestohlen. Mit diesen zogen die Täter durch die Schleiferstraße in Richtung Ortsmitte und besprühten dabei auch fremdes Eigentum.

Mehrere DNA-Spuren konnten den Angaben nach gesichert werden.