09.07.2023 Unfassbare Tat: Spaziergang mit Eltern wird für Kleinkind zum Albtraum

Was für ein Schock für die Familie: Am Freitagabend attackierte ein Unbekannter eine junge Familie am Mainkai in Frankfurt am Main. Sein Ziel war ein Kleinkind.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Schreckliche und nicht nachvollziehbare Tat in Frankfurt am Main! Aus heiterem Himmel bewarf dort ein Mann am vergangenen Freitag ein kleines Kind mit Glasflaschen. Der Polizei gelang es, den 56-Jährigen festzunehmen. (Symbolfoto) © 123rf/pradeepthundiyil Laut einem Bericht des Frankfurter Polizeipräsidiums ereignete sich der Vorfall am Freitagabend gegen 22.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren die Eltern mit dem 16 Monate alten Kleinkind am Mainkai im Bereich des Eisernen Stegs spazieren. Urplötzlich begegnete der kleinen Familie dann ein 56 Jahre alter Mann, der unmittelbar mit einem mit Glasflaschen gefüllten Müllsack in Richtung des Kindes warf. Der Sack traf das Kind direkt am Kopf, woraufhin es erschrocken und schmerzerfüllt zu Boden sackte. Im Anschluss gelang es couragierten Passanten einzugreifen und den offenbar betrunkenen Täter festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Polizeimeldungen Mann geht mit zwei Messern auf Lebensgefährtin los: Polizist setzt Dienstwaffe ein Während der Flaschenwerfer direkt in Gewahrsam genommen wurde, behandelten hinzu beorderte Rettungskräfte das verletzte Kleinkind. Glücklicherweise erlitt es durch die Attacke zusätzlich zum gewaltigen Schock aber keine schweren Verletzungen.

