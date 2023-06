05.06.2023 08:38 Verdächtiges Video löst Polizeieinsatz in Seesener Oberschule aus

Ein Video löste am Freitagvormittag in der Oberschule Seesen einen Polizeieinsatz aus. Zwei Schüler zeigten sich in den Aufnahmen mit Waffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Seesen - Ein im Internet kursierendes Video löste am Freitag in einer Schule in Seesen (Landkreis Goslar) einen Polizeieinsatz aus. Das Video zeigte zwei Schüler mit Waffen. Welche Rolle der 23-jährige Seesener spielt, ist noch unklar. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa Gegen 7 Uhr meldete demnach eine Lehrkraft der Oberschule Seesen der Polizei das Video, welches zwei 14-jährige Schüler mit einer Schusswaffe und einem Messer zeigte. Nach Bewertung des Sachverhaltes wurde die Schule durch Polizeikräfte des Polizeikommissariats Seesen aufgesucht. Die beiden verdächtigen Jugendlichen wurden daraufhin von den Beamten für Befragungen aus dem Unterricht genommen. Polizeimeldungen Nach Angriff auf Student: Polizei nimmt drei Männer fest Nach der Einleitung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wurde im weiteren Verlauf des Vormittags ein erneuter Einsatz gegen einen 23-Jährigen aus Seesen durchgeführt. Später gab die Polizei jedoch bekannt, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Unbeteiligte bestand.

