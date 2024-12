26.12.2024 10:20 5.599 Ehestreit eskaliert an Heiligabend: Mann schlägt Frau vor den Augen der Kinder krankenhausreif

In Cochem wurde an Heiligabend ein 37-Jähriger festgenommen, nachdem er seine Ehefrau so verprügelt hatte, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Von Marc Thomé

Cochem - In dem kleinen Ort Büchel bei Cochem an der Mosel (Rheinland-Pfalz) ist ein Ehestreit an Weihnachten derart eskaliert, dass eine 37 Jahre alte Frau ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, während ihr gleichaltriger Mann die Nacht im Knast verbrachte. Die 37-Jährige erlitt so schwere Gesichtsverletzungen, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. (Symbolbild) © 123RF/vigenm Hauptleidtragende dürften die drei 15, 10 und 5 Jahre alten Kinder des Paares gewesen sein, die die Auseinandersetzung mitansehen mussten und mittlerweile bei Bekannten Unterschlupf gefunden haben. Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall, der sich am gestrigen Heiligabend ereignet hatte. Gegen 19.40 Uhr sei die Polizei verständigt und über den lautstarken Streit unterrichtet worden. Polizeimeldungen Brandbeschleuniger benutzt: Täter zündet mehrere E-Autos an Beim Eintreffen der Beamten mussten diese laut dem Sprecher sofort den Taser einsetzen, um den Mann davon abzuhalten, weiter auf seine Ehefrau einzuprügeln. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und auch die Frau habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Bei der Auseinandersetzung erlitt die 37-Jährige so schwere Gesichtsverletzungen, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ihrem Gatten wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.

