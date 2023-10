Vermisster Junge Mathis (†5) tot aufgefunden!

Saarbrücken - Der seit einer Woche vermisste Mathis (†5 ) ist laut Informationen des Saarländischen Rundfunks (SR) am Montag tot aus der Saar geborgen worden.

Am Ende der groß angelegten Suche nach Mathis (†5) wurde der Junge tot in der Saar aufgefunden. © Brandon Lee Posse/dpa

Der autistische Junge aus Saarbrücken war am vergangenen Montag spurlos von einem Spielplatz verschwunden.

Trotz intensiver Suche, bei der schließlich auch Taucher zum Einsatz kamen, konnte die Polizei das Kind mehrere Tage nicht finden.

Gegenüber dem SR gab die Polizei am Montag bekannt, dass man den leblosen Körper des Fünfjährigen am Montagmorgen in der Saar geborgen habe.

Eine Passantin hätte den Jungen entdeckt und die Polizei alarmiert.