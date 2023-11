Während Eishockey-Derby: Mehrere Autos auf Parkplatz zerkratzt und Außenspiegel abgetreten

Ein 26 Jahre alter Mann steht im Verdacht, mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Gegen ihn wurde Haftantrag gestellt. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Einen Zusammenhang zwischen dem DEL2-Spiel und der Tat sehen die Ermittler bislang jedoch nicht.

Ein 26 Jahre alter Mann wurde bereits von der Polizei festgenommen. Er soll mit einem spitzen Gegenstand teils tiefe Einkerbungen in mehreren Autolacken verursacht und einige Außenspiegel abgetreten haben.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann, der ohne festen Wohnsitz in einer sozialen Einrichtung im Stadtgebiet lebt, wurde Haftantrag gestellt.

Die Parkfläche in der Nähe des Rosenheimer Eisstadions, in der am Sonntagnachmittag die Gäste aus Regensburg mit 3:1 das Bayern-Derby gewannen, war frei zugänglich.