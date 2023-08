Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro geklaut

Crimmitschau/Glauchau - In den vergangenen Tagen hatten es Diebe im Landkreis Zwickau auf Werkzeuge abgesehen.

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in einem Baucontainer und einem Geräteschuppen zu Gange und klauten Werkzeug. (Symbolbild) © 123RF / andreypopov

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen Unbekannte im Laufe des Wochenendes einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Westbergstraße in Crimmitschau auf.

"Aus dem Inneren des Containers entwendeten sie verschiedene Bauwerkzeuge, darunter einen Pickhammer, eine Motorflex und eine Akkuflex", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der Wert der geklauten Werkzeuge liegt bei rund 1600 Euro. Dazu kommt noch ein Sachschaden im einstelligen Bereich.

Die genaue Einbruchszeit liegt zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Montag. Wem sind in diesem Zeitraum Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten auf der Baustelle aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch und dem Diebstahl stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Werdau unter der Telefonnummer 03761/7020 zu melden.