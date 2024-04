Wie konnte das nur passieren? Straftäter macht sich bei Arztbesuch aus dem Staub

Calw - Am heutigen Freitagmorgen gelang einem verurteilten Mann bei einem begleiteten Arztbesuch die Flucht.

Diese dauerte auch am Freitagnachmittag noch an. Für die Bevölkerung sei keine konkrete Gefahr zu erwarten. Vorsorglich werden Autofahrer im Raum Calw dazu aufgerufen, keine Anhalter mitzunehmen.

Der 34-jährige Flüchtige ist circa 185 Zentimeter groß, hat eine normale Statur, schwarze längere Haare, schwarzgrauer kurzer Vollbart und braune Augen. Er war zuletzt mit einem blauen Shirt und einer blauen Jeans bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich über den Notruf 110 oder mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim, unter der Rufnummer 07231/186-4444, in Verbindung zu setzen. Von einem eigenständigen Herantreten an die Person wird hingegen abgeraten.