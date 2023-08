Wiederholungstäter: 28-Jähriger lässt sich viermal mit Firmen-BMW blitzen

Hermsdorfer Kreuz - Auf der A4 nahe des Hermsdorfer Kreuzes ist der Polizei am Donnerstagnachmittag ein Raser ins Netz gegangen.

Ein Videowagen der Autobahnpolizei zeichnete die hohe Geschwindigkeit des Rasers auf. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Beamten erklärten, hatte ein junger BMW-Fahrer mächtig aufs Gaspedal gedrückt. Die Messtechnik des Polizisten zeigte eine Geschwindigkeit von 188 km/h an. Erlaubt waren allerdings nur 100 km/h.

Der 28-jährige Pole wurde anschließend zum Anhalten aufgefordert und musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von 1575 Euro hinterlegen. Weiterhin kommen drei Monate Fahrverbot und drei Punkte auf ihn zu.

Doch damit nicht genug: Als die Beamten das Kennzeichen überprüften, stießen sie auf vier offene Verfahren. Den Angaben nach war der Mann erst kürzlich viermal in Thüringen mit dem Firmen-BMW geblitzt worden. In zwei dieser vier Fälle war er mit seinem Handy am Ohr zu sehen.