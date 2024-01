18.01.2024 14:58 Wollten sie ihn töten? 50-Jähriger kämpft um sein Leben

In Berlin-Mitte ist ein 50 Jahre alter Mann in der Nacht zum heutigen Donnerstag attackiert worden. Er schwebt in Lebensgefahr.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Mitte ist ein 50 Jahre alter Mann in der Nacht zum heutigen Donnerstag brutal überfallen worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Die 8. Mordkommission ermittelt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde der 50-Jährige gegen 0.50 Uhr schwer verletzt auf der Brüsseler Straße gefunden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge wurden zwei männliche Tatverdächtige festgenommen. Gegen sie ermittelt nun die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts einer versuchten Tötung.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa