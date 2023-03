Yorkshire-Welpe aus Auto geworfen: Polizei sucht herzlose Täter

Die Polizei Wolfsburg sucht herzlose Personen, die einen solchen Yorkshire-Terrier-Welpen ausgesetzt haben. (Symbolbild) © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/raulbaldean

Am vergangenen Samstagmittag wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, wie im Rieseberger Weg ein Hundewelpe aus einem stehenden Auto geworfen und zurückgelassen wurde.

Der kleine Yorkshire-Terrier soll dabei keine Verletzungen erlitten haben, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Die Zeugin konnte angeben, dass es sich dabei um mehrere Täter in einem roten Auto handelte. Auf dem Kennzeichen stand das Kürzel "GS" für die Stadt Goslar.

Nachdem die skrupellosen Personen davongefahren waren, informierte die Frau die Polizei. Einsatzkräfte brachten die kleine Fellnase in eine Tierklinik. Obwohl keine Verletzungen an dem Hund festgestellt wurden, bleibt er jedoch noch in dortiger Obhut.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug machen können.