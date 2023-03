01.03.2023 14:59 1.386 Zehnjähriger von Anleger in Elbe gefallen - Suche wird wieder aufgenommen

In Hamburg ist am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Kind am Bubendey-Ufer ins Wasser gefallen.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg ist am Dienstagvormittag ein Kind am Bubendey-Ufer ins Wasser gefallen. Nun werde die Suche nach dem Schüler fortgesetzt. Die Polizei hat die Suche nach dem Jungen wieder aufgenommen. © André Lenthe Fotografie Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch auf TAG24-Nachfrage bestätigte, sei der autistische Junge am Dienstagmorgen aus einer Förderschule in Hamburg-Marmstorf abgehauen. Gegen 11.15 Uhr sei er offenbar ohne Fremdeinwirkung vom Anleger ins Wasser gefallen und danach in der Elbe untergegangen, erklärte die Polizei schon am Dienstag. "Es hat umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr gegeben", hieß es. Diese hätten jedoch nicht zum Auffinden des Jungen geführt. Nun werde die Suche nach dem Vermissten am Mittwochnachmittag fortgeführt. Erstmeldung: 28. Februar, 14.57 Uhr. Aktualisierung: 1. März, 14.59 Uhr

Titelfoto: André Lenthe Fotografie