Zeuge bemerkt abgeklebte Glasscheiben im Haus - wenig später schlägt die Polizei zu!

Remscheid/Wuppertal - In Remscheid hat ein aufmerksamer Zeuge Alarm geschlagen, nachdem er in einem Haus unter anderem einen intensiven Geruch bemerkt hatte. Eine Razzia förderte kurze Zeit später die kriminellen Machenschaften eines 34-jährigen Mieters zutage!

Die Ermittler entdeckten in den Räumlichkeiten des Hauses in Remscheid hunderte erntereife Cannabis-Pflanzen. © Staatsanwaltschaft Wuppertal

Laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal hatte sich der Zeuge bei den Beamten gemeldet, nachdem er in dem Haus an der Mandtstraße mehrere abgeklebte Glasscheiben und einen auffälligen Cannabis-Geruch bemerkt hatte.

Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein, während ein Amtsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln erließ.

Am Mittwoch schlugen die Einsatzkräfte dann zu, durchsuchten am Nachmittag gegen 15 Uhr die Räumlichkeiten des Hauses - und wurden fündig!

So entdeckten sie eine Cannabis-Plantage, die sich über mehrere Räume verteilte und aus einer "mittleren, dreistelligen Anzahl" an erntereifen Pflanzen bestand.

Zudem fanden die Ermittler diverses Equipment zum Betreiben der Plantage.

In den Räumen stieß die Polizei auch auf einen 34-jährigen Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei der Albaner bereits dem Haftrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl gegen den Mann erließ.