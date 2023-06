07.06.2023 10:38 Zeuge bemerkt brennende Mülltonnen - Ermittler haben Verdacht

In Eschweiler hat es am Dienstagabend gebrannt! Mehrere Papiertonnen gingen nahe einem Wohnhaus plötzlich in Flammen auf. Die Kripo ermittelt!

Von Maurice Hossinger

Eschweiler - In unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses hat es am gestrigen Dienstagabend gebrannt! Mehrere Papiertonnen gingen plötzlich in Flammen auf. War es Brandstiftung? Nach dem Einsatz der Feuerwehr sah der Bereich der Flammen wie ein Schlachtfeld aus. © Polizei Aachen Dieser Vermutung gehen fortan Ermittler der Kriminalpolizei nach. Gegen 22 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er den Brand in der Hunsrückstraße im Stadtteil Bergrath beobachtet hatte. Binnen weniger Augenblicke griffen die Flammen auf eine Hecke über und beschädigten darüber hinaus ein Auto. Die zur Hilfe eilenden Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Von Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Um das zu ändern, sucht die Polizei nach Zeugen, welche zur Tatzeit rund um den Tatort etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 0241957731101 oder per Mail an kk11.aachen@polizei.nrw.de weitergegeben werden.

Titelfoto: Polizei Aachen