Zeugen gesucht: Illegales Autorennen endet nach Unfällen vor Freitaler Polizeirevier!

Dresden/Freital - Ein illegales Autorennen endete in Freital ausgerechnet vor einem Polizeirevier, wo die Auseinandersetzung zwischen den Fahrern schließlich eskalierte. Den beiden Männern (24, 45) wird jetzt unter anderem Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen.

Die Polizei sucht nach einem verbotenen Autorennen in Freital nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/yemelyanov

Wie die Polizei am Montag berichtet, war der 24-Jährige mit seinem Mercedes CLS und der 45-Jährige wiederum mit einem VW Golf am Samstagabend auf der Tharandter Straße/Dresdner Straße von Dresden in Richtung Freital unterwegs.

Auf der Strecke spielten sich die ersten Überholmanöver ab. In Freital rasten die Autofahrer dann über die Kantstraße, den Platz des Friedens und die August-Bebel-Straße. Dabei kam es immer wieder zu Blockadeversuchen und Unfällen zwischen den beiden.

Vor dem Revier Freital-Dippoldiswalde war schließlich Schluss. Dort kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Deutschen, die aber durch Polizeibeamte beendet wurde.

Nach der Vernehmung wurden gegen die Fahrer Anzeigen wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Nötigung sowie wegen Körperverletzung ausgestellt.