Zoll nimmt illegale Kippenschmiede hoch: Jetzt ziehen die Ermittler Bilanz

Düsseldorf - Nach einer Großrazzia gegen eine illegale Zigarettenfabrik in Düsseldorf am Dienstag haben die Ermittler 32 Millionen unversteuerte gefälschte Zigaretten sichergestellt.

Der Zoll hat in Düsseldorf eine illegale Zigarettenfabrik hochgenommen. Jetzt sind zwölf Beschuldigte in Untersuchungshaft gekommen. © Zollfahndungsamt Essen/dpa

Zwölf Beschuldigte kamen in Untersuchungshaft, wie Zoll und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der Steuerschaden der sichergestellten Zigaretten belaufe sich auf mehrere Millionen Euro.

Laut der Mitteilung gab es Durchsuchungen in der Fabrik, an mehreren Orten in NRW und in einer Lagerhalle in Weert in den Niederlanden.

Die illegale Fabrik soll unter Einsatz industrieller Zigarettenproduktions- und Verpackungsmaschinen gearbeitet und so allein seit Anfang Januar 2025 eine zweistellige Millionenzahl Zigaretten hergestellt haben.

Dazu sei die Fabrik wöchentlich mit einem Sattelzug mit Rohtabak und weiteren Vormaterialien versorgt worden.

Ein mit Fertigware beladener Sattelzug habe die Fabrikationsstätte auch etwa im Wochenrhythmus verlassen, so die Mitteilung.