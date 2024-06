Zoll prüft Koffer und findet außer einem einzigen Pulli auch DAS!

Die beschlagnahmten 12.400 Zigaretten werden nach Beendigung des Verfahrens allesamt zerstört. © Hauptzollamt Düsseldorf

Wie die Behörde am Donnerstag (6. Juni) mitteilte, war der türkischstämmige Mann am vorangegangenen Dienstag von Ankara zurück in die NRW-Landeshauptstadt gereist, um in seine Heimat Gronau zurückzukehren.

Am Flughafen passierte er beim Zoll dann den grünen Ausgang und signalisierte somit, keine anmeldepflichtigen Waren im Gepäck zu haben. Allerdings trauten die Beamten dem Braten nicht und zitierten den Mann zum Röntgen des Koffers.

Die Bilder stellten schließlich einen ganz anderen Sachverhalt dar. Außer Zigaretten konnten die Fahnder nämlich nichts erkennen. Erst beim anschließenden Öffnen des Gepäckstückes fanden sie noch einen einsamen Pullover.

Seine wenigen privaten Habseligkeiten hatte der Reisende in seinem Handgepäck transportiert. Insgesamt zählten die Beamten satte 12.400 Zigaretten, was 62 Stangen entspricht.