01.01.2024 10:00 Zwei Jugendliche schießen Raketen und Böller in Menschengruppe: Vier Verletzte!

Von Christian Rüdiger

Greiz - Am Neujahrstag haben zwei polizeibekannte Jugendliche in Greiz Raketen und Böller in eine Menschengruppe geschossen. Durch die Feuerwerkskörper wurden in Greiz mehrere Personen verletzt. (Symbolfoto) © Tobias Kleinschmidt/dpa Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Vorfall gegen 0.30 Uhr im Bereich der August-Bebel-Straße ereignet. Dort hatten ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger Feuerwerkskörper auf eine Personengruppe geschossen und geworfen. Dabei wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Unter den Opfern befand sich auch ein 11-jähriges Kind. Der 18-Jährige verbrachte daraufhin die erste Nacht des Jahres 2024 in Polizeigewahrsam. Sein 15-jähriger Mittäter wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide Jugendliche wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

